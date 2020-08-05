Після вибуху у Лівані ціни на нафту виросли

В ООН закликали уряд України не припиняти видачу бебі-боксів 15:08
В Україні представили інтерактивну карту безпеки на дорогах 13:44
Вакцину від коронавірусу отримають 20% населення України 11:26
Ситуація з коронавірусом напружена – В Україні 26 нових смертей 10:48
У курортній Туреччині побільшало хворих на коронавірус 10:15
На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги 08:41
МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації 15:09
ФОПи більше не отримуватимуть «карантинну» допомогу на дітей 14:07
Американська WTI додала у ціні 69 центів, еталонна Brent – 28 центів.
Новину передає «Преса України».
Ціни на нафту піднялися до найвищого за два тижні рівня після вибуху в головному порту Лівану у Бейруті.
«Напруженість висока. Ставимо тонку крапку на цьому», - заявив Джон Кілдуфф, партнер компанії «Again Capital Capital».
Ціни на американську нафту марки WTI з поставкою у вересні піднялись на 69 центів до 41,70 долара за барель. Еталонна нафта Brent з поставкою у жовтні додала у ціні 28 центів до 44,43 долара за барель.
До слова, Ліван опинився під найгіршою фінансовою та економічною кризою. Знецінення місцевої валюти знизило купівельну спроможність. В результаті багато людей опинилися за межею бідності.
15:08: В ООН закликали уряд України не припиняти видачу бебі-боксів
13:44: В Україні представили інтерактивну карту безпеки на дорогах
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.