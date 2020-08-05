Після вибуху у Лівані ціни на нафту виросли

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 08:41

Американська WTI додала у ціні 69 центів, еталонна Brent – 28 центів.

Новину передає «Преса України».

Ціни на нафту піднялися до найвищого за два тижні рівня після вибуху в головному порту Лівану у Бейруті.

«Напруженість висока. Ставимо тонку крапку на цьому», - заявив Джон Кілдуфф, партнер компанії «Again Capital Capital».

Ціни на американську нафту марки WTI з поставкою у вересні піднялись на 69 центів до 41,70 долара за барель. Еталонна нафта Brent з поставкою у жовтні додала у ціні 28 центів до 44,43 долара за барель.

До слова, Ліван опинився під найгіршою фінансовою та економічною кризою. Знецінення місцевої валюти знизило купівельну спроможність. В результаті багато людей опинилися за межею бідності.