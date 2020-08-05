У серпні на українців чекає підвищення ціни на газ

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Нафтогаз підняв ціну на 15%.
Новину передає «Преса України».
На сайті «Нафтогазу» з'явилася інформація про те, що ціни на газ для населення оновилися. Так, є два різні пакети. Місячний з тарифом 3,24 гривні за куб з ПДВ, але без врахування транспортування, та річний з тарифом 4,73 гривні за куб. У компанії наголошується, що тарифи вказані для роздрібних клієнтів. Але приблизно такими вони будуть для всього населення.
Нагадаємо, у липні місячний тариф складав близько 2,8 гривень з урахуванням ПДВ. Тобто підняття ціни відбулось на 15%. Що стосується річного тарифу, то в нього включена прогнозна ціна на рік вперед. Й з кожним місяцем ціна буде вищою.
15:08: В ООН закликали уряд України не припиняти видачу бебі-боксів
13:44: В Україні представили інтерактивну карту безпеки на дорогах
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