У серпні на українців чекає підвищення ціни на газ

Аня Мартинюк 05 серпня 2020, 08:02

Нафтогаз підняв ціну на 15%.

Новину передає «Преса України».

На сайті «Нафтогазу» з'явилася інформація про те, що ціни на газ для населення оновилися. Так, є два різні пакети. Місячний з тарифом 3,24 гривні за куб з ПДВ, але без врахування транспортування, та річний з тарифом 4,73 гривні за куб. У компанії наголошується, що тарифи вказані для роздрібних клієнтів. Але приблизно такими вони будуть для всього населення.

Нагадаємо, у липні місячний тариф складав близько 2,8 гривень з урахуванням ПДВ. Тобто підняття ціни відбулось на 15%. Що стосується річного тарифу, то в нього включена прогнозна ціна на рік вперед. Й з кожним місяцем ціна буде вищою.