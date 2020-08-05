Пол Маккартні назвав причину розпаду The Beatles

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За слвоами музиканта, відбулась «сварка у сім'ї».
Новину передає «Преса України».
Легендарний музикант Пол Маккартні дав нове інтерв'ю виданню GQ. У ньому він розповів, чому насправді розпався гурт The Beatles. 78-річний Маккартні зазначив, що «ліверпульська четвірка» розпалася в квітні 1970 року. А саме після 10-річного тріумфу на сцені.
За словами Маккартні, особисто він переживав через те, що шанувальники вважали його винуватцем розпаду гурту. Музикант пояснив, що усі члени The Beatles були сім'єю, а у сім'ях бувають сварки.
«Коли одні члени сім'ї ходять робити те, а інші - це. Так що я думаю, розпад трапився після однієї з таких сварок», - розмірковує Пол Маккартні.
Нагадаємо, The Beatles проіснували до 1970 року.
15:08: В ООН закликали уряд України не припиняти видачу бебі-боксів
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