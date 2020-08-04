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В ООН закликали уряд України не припиняти видачу бебі-боксів

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 15:08
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В ООН закликали уряд України не припиняти видачу бебі-боксів

Як наголошується, більшість батьків потребують таких пакунків, особливо в час пандемії. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) повідомили, що до українського уряду було направлене звернення щодо рішення замінити бебі-бокси на 5 тисяч гривень. Як зазначається, більшість українських батьків підтримують ідею отримувати при народженні дитини пакунок з речами першої необхідності. 

В результаті фонд закликав уряд зберегти програму підтримки сімей.

«Пакунок малюка» може стати ефективним інструментом підтримки вразливих сімей у ці непрості часи», - йдеться у повідомленні.

У фонді нагадали, що за два роки вміст предметів у пакунку збільшився в два з половиною рази.

  

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