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Як наголошується, більшість батьків потребують таких пакунків, особливо в час пандемії.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) повідомили, що до українського уряду було направлене звернення щодо рішення замінити бебі-бокси на 5 тисяч гривень. Як зазначається, більшість українських батьків підтримують ідею отримувати при народженні дитини пакунок з речами першої необхідності.
В результаті фонд закликав уряд зберегти програму підтримки сімей.
«Пакунок малюка» може стати ефективним інструментом підтримки вразливих сімей у ці непрості часи», - йдеться у повідомленні.
У фонді нагадали, що за два роки вміст предметів у пакунку збільшився в два з половиною рази.
15:08: В ООН закликали уряд України не припиняти видачу бебі-боксів
13:44: В Україні представили інтерактивну карту безпеки на дорогах
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