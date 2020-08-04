Українські депутати носять дорогий одяг – стиліст

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 14:41

Юлія Циганенко розповіла, що українським політикам дуже важливо добре виглядати. Тому одна річ в їхньому гардеробі може коштувати 15-27 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Персональний стиліст Юлія Циганенко розповіла виданню «Вголос», який одяг полюбляють українські політики. За її словами, жінки в політиці надають перевагу вітчизняним брендам. Зокрема, перша леді України Олена Зеленська часто з’являється на публіці в одязі українських брендів.

«Якщо політик одягає одяг від українського дизайнера, то вартість однієї речі може сягати до 15-27 тисяч грн», – зазначила Циганенко.

За її словами, раніше політики не зважали на свій зовнішній вигляд, зараз же все інакше. Українські політики люблять добре виглядати, тому витрачаються на одяг та аксесуари.