Українські депутати носять дорогий одяг – стиліст

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Юлія Циганенко розповіла, що українським політикам дуже важливо добре виглядати. Тому одна річ в їхньому гардеробі може коштувати 15-27 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Персональний стиліст Юлія Циганенко розповіла виданню «Вголос», який одяг полюбляють українські політики. За її словами, жінки в політиці надають перевагу вітчизняним брендам. Зокрема, перша леді України Олена Зеленська часто з’являється на публіці в одязі українських брендів.
«Якщо політик одягає одяг від українського дизайнера, то вартість однієї речі може сягати до 15-27 тисяч грн», – зазначила Циганенко.
За її словами, раніше політики не зважали на свій зовнішній вигляд, зараз же все інакше. Українські політики люблять добре виглядати, тому витрачаються на одяг та аксесуари.
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