У Києві мітингували проти впровадження 5G-інтернету

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 14:17

Відкритого діалогу з активістами ніхто не захотів вести.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 серпня, у столиці України пройшла акція проти «збільшення електромагнітного випромінювання на українців». Біля будівлі Національної комісії з регулювання державних комунікацій (NCCIR) зібралися люди, які не бажають запровадження 5G інтернету в Україні.

Активісти взяли з собою плакати з написами «5G - ні. Убивче випромінювання», «Кличко - головний злодій киян», «Ні 5G на землі і в небі» та іншими.

Відомо, що до учасників акції підійшов представник комісії й попередив, що діалогу не буде, адже в країні діє карантин. Така відповідь не сподобалась організаторам акції.