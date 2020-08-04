У Києві мітингували проти впровадження 5G-інтернету

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Відкритого діалогу з активістами ніхто не захотів вести.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 серпня, у столиці України пройшла акція проти «збільшення електромагнітного випромінювання на українців». Біля будівлі Національної комісії з регулювання державних комунікацій (NCCIR) зібралися люди, які не бажають запровадження 5G інтернету в Україні.
Активісти взяли з собою плакати з написами «5G - ні. Убивче випромінювання», «Кличко - головний злодій киян», «Ні 5G на землі і в небі» та іншими.
Відомо, що до учасників акції підійшов представник комісії й попередив, що діалогу не буде, адже в країні діє карантин. Така відповідь не сподобалась організаторам акції.
15:08: В ООН закликали уряд України не припиняти видачу бебі-боксів
13:44: В Україні представили інтерактивну карту безпеки на дорогах
11:26: Вакцину від коронавірусу отримають 20% населення України
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