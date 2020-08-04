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В Україні представили інтерактивну карту безпеки на дорогах

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 13:44
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В Україні представили інтерактивну карту безпеки на дорогах

Про те, для чого створена інтерактивна карта, розповів Владислав Криклій.

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що на сервісі відкритих даних транспортної галузі з'явився новий розділ «Підвищення безпеки дорожнього руху». У ньому можна знайти свіжу інформацію про поліпшення безпеки дорожнього руху в різних областях країни.

Зокрема, мова йде про будівництво безпечних пішохідних переходів, кільцевих розв’язок, установку освітлення, острівців безпеки та іншого.

«Безпечні та якісні дороги в Україні - наш головний пріоритет. В цьому році ми відновлюємо рекордну кількість кілометрів автодоріг, тому повинні, перш за все, дбати про безпеку людей на дорогах. 5% всього Дорожнього фонду (в цьому році це 3,2 млрд грн) передбачені на фінансування Державної програми підвищення безпеки дорожнього руху. І ми її виконуємо», - зазначив він.

До слова, у розділі «Підвищення безпеки дорожнього руху» є зручна інтерактивна карта, на якій позначені об’єкти інфраструктури, які введені для підвищення безпеки дорожнього руху.  

    

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