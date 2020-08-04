Ринок валют: Курс готівкового долара

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Як виявилось, заявок на купівлю долара США менше, ніж на продаж.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 серпня, на сервісі «Міняйло заявки» показано, що сумарний обсяг заявок «Куплю долари» менше, ніж «Продам долари». А саме 22,869 млн і 41,067 млн гривень відповідно.
Кількість пропозицій «продам» 59, а «куплю» - 29. Максимальний курс продажу американської валюти 31,00 грн. Найчастіші пропозиції щодо продажу з курсом 27,77-27,78 гривень за долар.
До слова, покупка долара в обмінниках відбувається за 27,66 грн, продаж – за 37,91 грн.
11:26: Вакцину від коронавірусу отримають 20% населення України
10:48: Ситуація з коронавірусом напружена – В Україні 26 нових смертей
10:15: У курортній Туреччині побільшало хворих на коронавірус
08:41: На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги
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