Ринок валют: Курс готівкового долара

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 13:11

Як виявилось, заявок на купівлю долара США менше, ніж на продаж.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 серпня, на сервісі «Міняйло заявки» показано, що сумарний обсяг заявок «Куплю долари» менше, ніж «Продам долари». А саме 22,869 млн і 41,067 млн гривень відповідно.

Кількість пропозицій «продам» 59, а «куплю» - 29. Максимальний курс продажу американської валюти 31,00 грн. Найчастіші пропозиції щодо продажу з курсом 27,77-27,78 гривень за долар.

До слова, покупка долара в обмінниках відбувається за 27,66 грн, продаж – за 37,91 грн.