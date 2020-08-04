Кабмін дав зелене світлу продажу масок за кордон

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Термін дії відповідної заборони закінчився ще 1 серпня.
Новину передає «Преса України».
Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тарас Качка повідомив, що Кабмін дав добро на експорт засобів індивідуального захисту. Мова йде про маски та распіратори.
«Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна перейти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення», - розповів він.
Качка нагадав також, що термін дії заборони закінчився ще 1 серпня.
11:26: Вакцину від коронавірусу отримають 20% населення України
10:48: Ситуація з коронавірусом напружена – В Україні 26 нових смертей
10:15: У курортній Туреччині побільшало хворих на коронавірус
08:41: На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги
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