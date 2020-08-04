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Кабмін дав зелене світлу продажу масок за кордон

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 12:43
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Кабмін дав зелене світлу продажу масок за кордон

Термін дії відповідної заборони закінчився ще 1 серпня.  

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тарас Качка повідомив, що Кабмін дав добро на експорт засобів індивідуального захисту. Мова йде про маски та распіратори. 

«Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна перейти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення», - розповів він. 

Качка нагадав також, що термін дії заборони закінчився ще 1 серпня.

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