Кабмін дав зелене світлу продажу масок за кордон

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 12:43

Термін дії відповідної заборони закінчився ще 1 серпня.

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тарас Качка повідомив, що Кабмін дав добро на експорт засобів індивідуального захисту. Мова йде про маски та распіратори.

«Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна перейти від заборони до моніторингу експорту. Уряд підтримав це рішення», - розповів він.

Качка нагадав також, що термін дії заборони закінчився ще 1 серпня.