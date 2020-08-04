Крюкова представила нову політичну картину

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 12:06

Картина приурочена до дня народження Вадима Рабіновича.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 серпня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати.

Перша ставка лоту – 700 доларів США. На картині зображений політик Вадим Рабінович.

«У День Народження Вадима Рабиновича. Виставляю на продаж картину. Олія, полотно», - зазначила вона.

За словами журналістки, картина заряджена на інтриги і тонкі комбінації. До слова, сьогодні Вадиму Рабіновичу виповнюється 67 років.