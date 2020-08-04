Крюкова представила нову політичну картину

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Картина приурочена до дня народження Вадима Рабіновича.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 серпня, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. Уже традиційно вона запропонувала її придбати.
Перша ставка лоту – 700 доларів США. На картині зображений політик Вадим Рабінович.
«У День Народження Вадима Рабиновича. Виставляю на продаж картину. Олія, полотно», - зазначила вона.
За словами журналістки, картина заряджена на інтриги і тонкі комбінації. До слова, сьогодні Вадиму Рабіновичу виповнюється 67 років.
11:26: Вакцину від коронавірусу отримають 20% населення України
10:48: Ситуація з коронавірусом напружена – В Україні 26 нових смертей
10:15: У курортній Туреччині побільшало хворих на коронавірус
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15:09: МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації
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