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Віктор Ляшко попередив, що першу вакцину отримають близько 8 мільйонів громадян України. Стало відомо, коли саме.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 серпня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко виступив на брифінгу. Він заявив, що на початку 2021 року Україна може отримати вакцину від смертоносного китайського вірусу.
Він нагадав, що наразі 25 вакцин проходять клінічні випробування. 6 з них наблизилися до фінальної стадії.
За словами Ляшка, на вакцину від коронавірусу можуть розраховувати лише 20% українців. Тобто приблизно 8 млн людей. Нагадаємо, станом на 4 серпня в Україні 74 219 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
11:26: Вакцину від коронавірусу отримають 20% населення України
10:48: Ситуація з коронавірусом напружена – В Україні 26 нових смертей
10:15: У курортній Туреччині побільшало хворих на коронавірус
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15:09: МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації
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