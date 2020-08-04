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Нові статистичні дані представили в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу побільшало хворих на коронавірус на 1061 людину. За добу померли рекордні 26 пацієнтів. За весь період спостереження в Україні зафіксували 74 219 хворих та 1764 смерті від COVID-19.
Ситуація в областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 2848 випадків;
Волинська область — 4008 випадків;
Дніпропетровська область — 1459 випадків;
Донецька область — 903 випадки;
Житомирська область — 1967 випадків;
Закарпатська область — 5384 випадки;
Запорізька область — 851 випадок;
Івано-Франківська область — 5041 випадок;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8662 випадки;
Київська область — 3877 випадків;
Львівська область — 10067 випадків;
Луганська область — 130 випадків;
Миколаївська область — 648 випадків;
Одеська область — 3545 випадків;
Полтавська область — 466 випадків;
Рівненська область — 6355 випадків;
Сумська область — 560 випадків;
Тернопільська область — 3121 випадок;
Харківська область — 4093 випадки;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1200 випадків;
Чернівецька область — 6229 випадків;
Черкаська область — 955 випадків;
Чернігівська область — 909 випадків.
Львівська та Харківська області наразі лідери за кількістю нових випадків – 146 та 143 випадки відповідно. В Івано-Франківській області 127 нових випадків, а у Києві – 108.
11:26: Вакцину від коронавірусу отримають 20% населення України
10:48: Ситуація з коронавірусом напружена – В Україні 26 нових смертей
10:15: У курортній Туреччині побільшало хворих на коронавірус
08:41: На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги
15:09: МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації
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