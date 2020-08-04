Ситуація з коронавірусом напружена – В Україні 26 нових смертей

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 10:48

Нові статистичні дані представили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу побільшало хворих на коронавірус на 1061 людину. За добу померли рекордні 26 пацієнтів. За весь період спостереження в Україні зафіксували 74 219 хворих та 1764 смерті від COVID-19.

Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 2848 випадків;

Волинська область — 4008 випадків;

Дніпропетровська область — 1459 випадків;

Донецька область — 903 випадки;

Житомирська область — 1967 випадків;

Закарпатська область — 5384 випадки;

Запорізька область — 851 випадок;

Івано-Франківська область — 5041 випадок;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8662 випадки;

Київська область — 3877 випадків;

Львівська область — 10067 випадків;

Луганська область — 130 випадків;

Миколаївська область — 648 випадків;

Одеська область — 3545 випадків;

Полтавська область — 466 випадків;

Рівненська область — 6355 випадків;

Сумська область — 560 випадків;

Тернопільська область — 3121 випадок;

Харківська область — 4093 випадки;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1200 випадків;

Чернівецька область — 6229 випадків;

Черкаська область — 955 випадків;

Чернігівська область — 909 випадків.

Львівська та Харківська області наразі лідери за кількістю нових випадків – 146 та 143 випадки відповідно. В Івано-Франківській області 127 нових випадків, а у Києві – 108.