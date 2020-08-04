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Збільшення кількості хворих пов’язують з декількома факторами.
Новину передає «Преса України».
У Туреччині зафіксували збільшення кількості хворих на коронавірус. Після того, як курортна країна відкрила двері відпочивальникам, статистика змінилась наступним чином.
Станом на 4 серпня в країні 233 851 випадок захворювання. Днем раніше в країні виявили 995 хворих. Також 19 пацієнтів померли. Крім того 1003 людини одужали. За весь період спостереження у Туреччині померли 5747 людей.
За словами експертів, збільшення кількості хворих можна пов’язати не лише зі стартом курортного сезону й припливу туристів, а й з релігійними святами та ігноруванням заходів безпеки на курортах.
10:15: У курортній Туреччині побільшало хворих на коронавірус
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