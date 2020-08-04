На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги 08:41
МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації 15:09
ФОПи більше не отримуватимуть «карантинну» допомогу на дітей 14:07
У липні 2020 року українці більше купували нових авто, ніж рік тому 13:31
Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю 08:44
Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі» 08:09
Українські прикордонники затримали чоловіків з «радіоактивною» чорницею 07:34
Якщо переможе Байден - Журналісти розповіли, хто буде куратором України 13:25
За 30 років дорогу частково відремонтували.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Львівській області відремонтували дорогу місцевого значення "Стрілки - Мшанець". Місцеві жителі добивалися ремонту дуже довго. В результаті за неї взялись після чотириденного голодування священника.
«Дорогу у Львівській області, через яку майже 4 доби голодували священик і троє його парафіянок, нарешті частково відремонтували. Поклали асфальт майже 4 з половиною кілометри», - відзначили журналісти.
Відомо, що сільські діти жартома подякували за ремонт, ставши на коліна. До слова, така реакція не є дивною, адже дорога не ремонтувалася 30 років.
Місцеві жителі різними способами привертали увагу до даної проблеми.
08:41: На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги
15:09: МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації
14:07: ФОПи більше не отримуватимуть «карантинну» допомогу на дітей
13:31: У липні 2020 року українці більше купували нових авто, ніж рік тому
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.