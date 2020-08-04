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На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 08:41
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На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги

За 30 років дорогу частково відремонтували. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Львівській області відремонтували дорогу місцевого значення "Стрілки - Мшанець". Місцеві жителі добивалися ремонту дуже довго. В результаті за неї взялись після чотириденного голодування священника.

«Дорогу у Львівській області, через яку майже 4 доби голодували священик і троє його парафіянок, нарешті частково відремонтували. Поклали асфальт майже 4 з половиною кілометри», - відзначили журналісти.

Відомо, що сільські діти жартома подякували за ремонт, ставши на коліна. До слова, така реакція не є дивною, адже дорога не ремонтувалася 30 років.


Місцеві жителі різними способами привертали увагу до даної проблеми.

 

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