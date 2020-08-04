Українські комбайнери створили на полі арт-об’єкт

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Гігантська пляшка з’явилася на одному з полів біля Києва.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Національного реєстру рекордів України повідомили, що біля Києва 5 комбайнів викосили в пшениці пляшку. Її довжина рівна двом футбольним полям. Тобто 202 метри. Ширина – 57 метрів.
Таким чином було встановлено національний рекорд України.
«П'ять комбайнів одночасно шляхом покосу створили величезну фігуру і встановили новий національний рекорд України», - розповіли в організації.
Таким чином комбайнери присвятили арт-акцію закінченню сезону збору врожаю та створенню кращої зернової горілки.
08:41: На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги
15:09: МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації
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