Син українського олігарха викупив у 9 родин острів

Аня Мартинюк 04 серпня 2020, 07:32

Тепер острів належить 42-річному сину В’ячеслава Богуслаєва.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 липня, стало відомо, що декілька днів тому був проданий острів в Італії -Галлінара. За даними видання Corriere Della Sera, його купили за понад €10 мільйонів євро. Варто зазначити, що це єдиний природний острів біля узбережжя Лігурії. Він привертає увагу зручним розташуванням, всього 1,5 кілометра до узбережжя.

На острові є багатий історією природний заповідник. У середньовіччі острів був притулком для Римських Пап.

Отож, придбала острів зареєстрована у Монте-Карло компанія. Тепер він належить українцю Олександру Богуслаєву. Він викупив острів одразу 9 власників.

До слова, 42-річний Олександр Богуслаєв – син олігарха В’ячеслава Богуслаєва, нині ексвласника компанії «Мотор Січ».