Син українського олігарха викупив у 9 родин острів

На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги 08:41
МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації 15:09
ФОПи більше не отримуватимуть «карантинну» допомогу на дітей 14:07
У липні 2020 року українці більше купували нових авто, ніж рік тому 13:31
Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю 08:44
Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі» 08:09
Українські прикордонники затримали чоловіків з «радіоактивною» чорницею 07:34
Якщо переможе Байден - Журналісти розповіли, хто буде куратором України 13:25
Тепер острів належить 42-річному сину В’ячеслава Богуслаєва.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 липня, стало відомо, що декілька днів тому був проданий острів в Італії -Галлінара. За даними видання Corriere Della Sera, його купили за понад €10 мільйонів євро. Варто зазначити, що це єдиний природний острів біля узбережжя Лігурії. Він привертає увагу зручним розташуванням, всього 1,5 кілометра до узбережжя.
На острові є багатий історією природний заповідник. У середньовіччі острів був притулком для Римських Пап.
Отож, придбала острів зареєстрована у Монте-Карло компанія. Тепер він належить українцю Олександру Богуслаєву. Він викупив острів одразу 9 власників.
До слова, 42-річний Олександр Богуслаєв – син олігарха В’ячеслава Богуслаєва, нині ексвласника компанії «Мотор Січ».
08:41: На Львівщині діти на колінах дякували за ремонт дороги
15:09: МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації
14:07: ФОПи більше не отримуватимуть «карантинну» допомогу на дітей
13:31: У липні 2020 року українці більше купували нових авто, ніж рік тому
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.