МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації

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Максим Степанов заявив, що впродовж наступних років Україна намагатиметься досягти трансплантаційної незалежності.
Новину передає «Преса України».
МОЗ визначило 24 лікувальні установи України, де лікарі зможуть проводити трансплантацію. 6 з них зможуть проводити складні трансплантації кісткового мозку. Інші ж займатимуться трансплантацією органів.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наразі стоїть мета досягти трансплантаційної незалежності впродовж двох-трьох років.
«Щороку в нашій країні в трансплантації потребують близько 5000 чоловік. Це люди, які в прямому сенсі стоять на межі між життям і смертю, тому важливо зробити їм трансплантацію ... Трансплантація органів і кісткового мозку в Україні набагато дешевше, ніж робити її за кордоном, іноді в кілька разів. Якщо ми розвинемо її в нашій країні, кількість людей, яким ми зможемо надати допомогу – побільшає», - зазначив він.
За його словами, в Україні створили окремий підрозділ високотехнологічної медицини при МОЗ. Він займається питаннями трансплантації.
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