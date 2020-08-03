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МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 15:09
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МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації

Максим Степанов заявив, що впродовж наступних років Україна намагатиметься досягти трансплантаційної незалежності.

Новину передає «Преса України».

МОЗ визначило 24 лікувальні установи України, де лікарі зможуть проводити трансплантацію. 6 з них зможуть проводити складні трансплантації кісткового мозку. Інші ж займатимуться трансплантацією органів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наразі стоїть мета досягти трансплантаційної незалежності впродовж двох-трьох років.

«Щороку в нашій країні в трансплантації потребують близько 5000 чоловік. Це люди, які в прямому сенсі стоять на межі між життям і смертю, тому важливо зробити їм трансплантацію ... Трансплантація органів і кісткового мозку в Україні набагато дешевше, ніж робити її за кордоном, іноді в кілька разів. Якщо ми розвинемо її в нашій країні, кількість людей, яким ми зможемо надати допомогу – побільшає», - зазначив він.

За його словами, в Україні створили окремий підрозділ високотехнологічної медицини при МОЗ. Він займається питаннями трансплантації.

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