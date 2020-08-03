МОЗ визначило 24 медустанови, де проводитимуть трансплантації

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 15:09

Максим Степанов заявив, що впродовж наступних років Україна намагатиметься досягти трансплантаційної незалежності.

Новину передає «Преса України».

МОЗ визначило 24 лікувальні установи України, де лікарі зможуть проводити трансплантацію. 6 з них зможуть проводити складні трансплантації кісткового мозку. Інші ж займатимуться трансплантацією органів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наразі стоїть мета досягти трансплантаційної незалежності впродовж двох-трьох років.

«Щороку в нашій країні в трансплантації потребують близько 5000 чоловік. Це люди, які в прямому сенсі стоять на межі між життям і смертю, тому важливо зробити їм трансплантацію ... Трансплантація органів і кісткового мозку в Україні набагато дешевше, ніж робити її за кордоном, іноді в кілька разів. Якщо ми розвинемо її в нашій країні, кількість людей, яким ми зможемо надати допомогу – побільшає», - зазначив він.

За його словами, в Україні створили окремий підрозділ високотехнологічної медицини при МОЗ. Він займається питаннями трансплантації.