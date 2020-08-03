В Україну повертається спека - синоптик

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Спеку розбавлять дощі, однак, в кінці тижня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 4 липня стовпчики термометрів в Україні покажуть +25+31 градус. У Києві температура повітря становитиме +28, +29 градусів.
«Повсюди в Україні - без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м/с», - додала вона.
За прогнозом Діденко, спека в Україні посилюватиметься. Також українці можуть розраховувати на безопадну погоду. Наприкінці тижня на Півночі та подекуди на Заході можливі короткі дощі з грозами.
14:07: ФОПи більше не отримуватимуть «карантинну» допомогу на дітей
13:31: У липні 2020 року українці більше купували нових авто, ніж рік тому
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