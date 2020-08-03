В Україну повертається спека - синоптик

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 14:41

Спеку розбавлять дощі, однак, в кінці тижня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 4 липня стовпчики термометрів в Україні покажуть +25+31 градус. У Києві температура повітря становитиме +28, +29 градусів.

«Повсюди в Україні - без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м/с», - додала вона.

За прогнозом Діденко, спека в Україні посилюватиметься. Також українці можуть розраховувати на безопадну погоду. Наприкінці тижня на Півночі та подекуди на Заході можливі короткі дощі з грозами.