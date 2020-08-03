ФОПи більше не отримуватимуть «карантинну» допомогу на дітей

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 14:07

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

У Мінсоцполітики попередили, що з вересня українські ФОПи, які працюють на першій та другій групі платників єдиного податку, більше не отримуватимуть карантинну допомогу від держави.

Як відомо, у період квітень-липень поточного року 83 тисячі ФОПів отримали 554 млн грн. Допомога передбачена на дітей віком до 10 років.

Тепер постановою №641 уряд припинив виплату відповідної тимчасової допомоги. Причина такого ходу подій – більшість ФОПів уже відновили свою діяльність.