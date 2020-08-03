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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
У Мінсоцполітики попередили, що з вересня українські ФОПи, які працюють на першій та другій групі платників єдиного податку, більше не отримуватимуть карантинну допомогу від держави.
Як відомо, у період квітень-липень поточного року 83 тисячі ФОПів отримали 554 млн грн. Допомога передбачена на дітей віком до 10 років.
Тепер постановою №641 уряд припинив виплату відповідної тимчасової допомоги. Причина такого ходу подій – більшість ФОПів уже відновили свою діяльність.
14:07: ФОПи більше не отримуватимуть «карантинну» допомогу на дітей
13:31: У липні 2020 року українці більше купували нових авто, ніж рік тому
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