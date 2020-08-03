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Стало відомо, які марки авто були найпопулярніші серед автомобілістів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що українці почали надавати перевагу новим авто, ніж вживаним. У липні українські автомобілісти зареєстрували 8,4 тисяч нових автомобілів. Це на 10% більше, порівняно з липнем 2019 року.
Найпопулярнішою маркою у липні стала Renault - 1440 автомобілів. До слова, бестселером французької марки стала модель Sandero. Таких було зареєстровано 549 авто.
На другому місці Toyota – 1147 одиниць. Закриває трійку лідерів Skoda – 457 автомобілів. Також українці купували Hyundai, KIA.
14:07: ФОПи більше не отримуватимуть «карантинну» допомогу на дітей
13:31: У липні 2020 року українці більше купували нових авто, ніж рік тому
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