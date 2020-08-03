Україна зменшила експорт м’яса

Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю 08:44
Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі» 08:09
Українські прикордонники затримали чоловіків з «радіоактивною» чорницею 07:34
Якщо переможе Байден - Журналісти розповіли, хто буде куратором України 13:25
В Україні дозволили проводити футбольні матчі з глядачами 12:53
Коронавірус не відступає – В Україні побільшало хворих 11:50
Після п'ятимісячної перерви Балі відкрився для внутрішнього туризму 10:43
Найбільшим покупцем українського м’яса є Саудівська Аравія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що за перше півріччя поточного року Україна відправила на експорт м’ясної продукції на 12,2% менше, ніж в аналогічний період 2019 року.
За даними Інституту аграрної економіки, це найнижчий показник за останні п’ять років.
«У І півріччі 2020 року експорт продукції м’ясної групи зменшився проти січня-червня 2019 року на 12,2% – до 319 млн доларів США», - уточнили в інституті.
Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу. Також уточнюється, що найбільше м’ясної продукції купила Саудівська Аравія, 15% та Нідерланди, 14,2%. Також українське м’ясо купують Білорусь, ОАЕ, Азербайджан, Ірак, Казахстан.
08:44: Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.