Україна зменшила експорт м’яса

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 12:47

Найбільшим покупцем українського м’яса є Саудівська Аравія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що за перше півріччя поточного року Україна відправила на експорт м’ясної продукції на 12,2% менше, ніж в аналогічний період 2019 року.

За даними Інституту аграрної економіки, це найнижчий показник за останні п’ять років.

«У І півріччі 2020 року експорт продукції м’ясної групи зменшився проти січня-червня 2019 року на 12,2% – до 319 млн доларів США», - уточнили в інституті.

Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу. Також уточнюється, що найбільше м’ясної продукції купила Саудівська Аравія, 15% та Нідерланди, 14,2%. Також українське м’ясо купують Білорусь, ОАЕ, Азербайджан, Ірак, Казахстан.