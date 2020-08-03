У Тернополі вирішили не виконувати вказівки МОЗ

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Раніше невдоволення з приводу обмежень МОЗ висловили у Луцьку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що Тернопіль слідом за Луцьком вирішив не виконувати вимоги МОЗ щодо карантину. Як відомо, два міста внесли в так звану «червону зону» карантину.
Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що не згоден з чиновниками України.
«Позачергова сесія Тернопільської міської ради заявляє рішучу незгоду проти віднесення нашого міста до т.зв. «червоної зони» карантину і транспортної блокади, введені чиновниками уряду України», - зазначив він.
За його словами, він закликав Мінінфраструктури не зупиняти залізничне сполучення з Тернополем. Також було звернення до регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Її закликали не припиняти автобусне сполучення.
08:44: Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю
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