У Тернополі вирішили не виконувати вказівки МОЗ

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 12:13

Раніше невдоволення з приводу обмежень МОЗ висловили у Луцьку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що Тернопіль слідом за Луцьком вирішив не виконувати вимоги МОЗ щодо карантину. Як відомо, два міста внесли в так звану «червону зону» карантину.

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що не згоден з чиновниками України.

«Позачергова сесія Тернопільської міської ради заявляє рішучу незгоду проти віднесення нашого міста до т.зв. «червоної зони» карантину і транспортної блокади, введені чиновниками уряду України», - зазначив він.

За його словами, він закликав Мінінфраструктури не зупиняти залізничне сполучення з Тернополем. Також було звернення до регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Її закликали не припиняти автобусне сполучення.