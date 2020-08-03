Адель підтримала Бейонсе та її нову відеороботу

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Як відомо, Бейонсе представила вражаючий візуальний альбом «Black Is King».
Новину передає «Преса України».
32-річна співачка Адель приясвтяила колезі по сцені Бейонсе пост в Instagram. Виконавиця позувала на тлі телеекрану, де транслювався новий кліп Бейонсе «Аlready». Так, Адель постала у фото в однаковому з Бейонсе вбранні.
«Дякую Королеві за те, що ти завжди допомагала нам усім почути себе, відчувати такими коханими завдяки твоєму мистецтву», - підписала пост знаменитість.
Нагадаємо, 31 липня Бейонсе також представила новий візуальний альбом «Black Is King», який можна побачити на Disney +.
08:44: Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю
08:09: Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі»
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