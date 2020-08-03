Адель підтримала Бейонсе та її нову відеороботу

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 11:38

Як відомо, Бейонсе представила вражаючий візуальний альбом «Black Is King».

Новину передає «Преса України».

32-річна співачка Адель приясвтяила колезі по сцені Бейонсе пост в Instagram. Виконавиця позувала на тлі телеекрану, де транслювався новий кліп Бейонсе «Аlready». Так, Адель постала у фото в однаковому з Бейонсе вбранні.

«Дякую Королеві за те, що ти завжди допомагала нам усім почути себе, відчувати такими коханими завдяки твоєму мистецтву», - підписала пост знаменитість.

Нагадаємо, 31 липня Бейонсе також представила новий візуальний альбом «Black Is King», який можна побачити на Disney +.