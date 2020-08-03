Вінницькі гарбузи відправлять на експорт

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 11:05

Фермерське господарство з села Сутиски планує налагодити експорт не лише гарбузів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що фермерське господарство «Органік-Д» відправлятиме на експорт гарбузи. Господарство з села Сутиски Вінницької області займається вирощуванням гарбузів, які можуть зберігатися протягом 10 місяців.

Головний агроном «Органік-Д» Олександр Пасічний розповів, що гарбуз є однією з найродючіших культур, урожайність якої сягає 70-80 т/га.

В «Органік-Д» розповіли, що займаються овочівництвом відкритого ґрунту на площі понад 70 га. Окрім гарбузів фермерське господарство вирощує моркву, столові буряки, пізню капусту, картоплю та цибулю на крапельному зрошенні.

У планах господарства виділити під овочі ще 70 га та облаштувати на них полив. Також заплановано відправляти на експорт топінамбуру та брукви.