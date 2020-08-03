У світі понад 18 мільйонів хворих на коронавірус

Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю 08:44
Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі» 08:09
Українські прикордонники затримали чоловіків з «радіоактивною» чорницею 07:34
Якщо переможе Байден - Журналісти розповіли, хто буде куратором України 13:25
В Україні дозволили проводити футбольні матчі з глядачами 12:53
Коронавірус не відступає – В Україні побільшало хворих 11:50
Після п'ятимісячної перерви Балі відкрився для внутрішнього туризму 10:43
Мер Луцька висловився з приводу внесення міста в «червону» коронавірусну зону 08:17
Статистичні дані навели в університеті Хопкінса.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що загальна кількість хворих на коронавірус у світі становить 18 017 556 осіб. З них 688 351 людина померла. Дані навели в університеті Хопкінса.
Лідером за кількістю хворих та померлих є США, де 4 666 027 заражених та 154 841 летальний випадок. На другому місці Бразилія 94 104 летальними випадками та 2 733 677 хворими. У трійку увійшла Мексика з 47 746 летальними випадками та 439 046 хворими.
До слова, за даними сервісу Worldometers, в Україні 72 168 випадків захворювання, з яких 1725 померли.
08:44: Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю
08:09: Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі»
07:34: Українські прикордонники затримали чоловіків з «радіоактивною» чорницею
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.