У світі понад 18 мільйонів хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 10:30

Статистичні дані навели в університеті Хопкінса.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що загальна кількість хворих на коронавірус у світі становить 18 017 556 осіб. З них 688 351 людина померла. Дані навели в університеті Хопкінса.

Лідером за кількістю хворих та померлих є США, де 4 666 027 заражених та 154 841 летальний випадок. На другому місці Бразилія 94 104 летальними випадками та 2 733 677 хворими. У трійку увійшла Мексика з 47 746 летальними випадками та 439 046 хворими.

До слова, за даними сервісу Worldometers, в Україні 72 168 випадків захворювання, з яких 1725 померли.