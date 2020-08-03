Стало відомо, хто пише промови для Зеленського

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 09:53

Спічрайтером виявився сценарист серіалу «Слуга народу».

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Страна» дізналися, що головним спічрайтером президента України Володимира Зеленського є Юрій Костюк. У минулому він був сценаристом серіалу студії «Квартал-95» - «Слуга народу», а також інших проектів студії Зеленського.

Про те, що саме Костюк пише для Зеленського яскраві промови, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Він пише тексти. Підсумкову версію дивлюся я, вношу правки. Якісь блоки додаю я, ще хтось з вузького кола. А Костюк все це зводить і видає фінальну версію. Тому давайте говорити, що він - головний спічрайтер президента. Хоча взагалі спічрайтер - це збірне поняття, це не одна людина, а група людей. У Порошенко теж так було», - розповів Подоляк.

Також стало відомо, що у штаб Зеленського так званого реагування на медійні приводи також входять Андрій Єрмак, Ірина Побєдоносцева, Юлія Мендель, Кирило Тимошенко, Сергій Шефір та Михайло Подоляк.