В Україні плюс 990 нових хворих на коронавірус

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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 73 158 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 990 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 73 158 людей. З них 1 738 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 13 летальних випадків та 333 людей одужали. Також за весь період одужали 39 876 пацієнтів.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Львівській області – 138 людей та Івано-Франківській області – 119 людей.
08:44: Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю
08:09: Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі»
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