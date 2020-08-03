Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 08:44

Президент США Дональд Трамп привітав усіх з успішною місією.

Новину передає «Преса України».

На сайті NASA з’явилася інформація про те, що корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю. Астронавти Дуглас Херлі і Роберт Бенкен повернулися в капсулі SpaceX Dragon 2 серпня, приземлившись в океан біля узбережжя Флориди. Астронавтів підібрало рятувальне судно Go Navigator.

Як відомо, американці провели двомісячну місію. Президент США Дональд Трамп привітав астронавтів, учених та інженерів з з успішним проведенням місії.

«Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче», - наголосив Трамп.

Нагадаємо, в NASA заявили, що політ Crew Dragon на МКС це перший крок для освоєння Місяця.