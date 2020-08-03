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Експерти також відзначили, що купити багато на 5 тисяч гривень матерям не вийде.
Новину передає «Преса України».
Власник української групи компаній «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський повідомив, що альтернатива Кабміну видати по 5 тисяч гривень новоспеченим матерям замість бебі-боксу зовсім не вигідна.
За його словами, бюджетні витрати в такому разі зростуть на30%, а купівельна спроможність матерів знизиться на 40%, адже ціни в магазинах на товари для дітей на 50% більші. Тобто фактично необхідне з пакунку малюка буде коштувати приблизно 7300 грн.
До слова, джерела повідомили ЗМІ, що торговою мережею, у якій матерям дозволять витратити 5 тисяч гривень за народження дитини, може стати «Епіцентр» депутата Олександра Гереги.
08:44: Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю
08:09: Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі»
07:34: Українські прикордонники затримали чоловіків з «радіоактивною» чорницею
13:25: Якщо переможе Байден - Журналісти розповіли, хто буде куратором України
12:53: В Україні дозволили проводити футбольні матчі з глядачами
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