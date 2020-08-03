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Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі»

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 08:09
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Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі»

Експерти також відзначили, що купити багато на 5 тисяч гривень матерям не вийде. 

Новину передає «Преса України».

Власник української групи компаній «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський повідомив, що альтернатива Кабміну видати по 5 тисяч гривень новоспеченим матерям замість бебі-боксу зовсім не вигідна.

За його словами, бюджетні витрати в такому разі зростуть на30%, а купівельна спроможність матерів знизиться на 40%, адже ціни в магазинах на товари для дітей на 50% більші. Тобто фактично необхідне з пакунку малюка буде коштувати приблизно 7300 грн.

До слова, джерела повідомили ЗМІ, що торговою мережею, у якій матерям дозволять витратити 5 тисяч гривень за народження дитини, може стати «Епіцентр» депутата Олександра Гереги.

 

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