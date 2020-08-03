Українські прикордонники затримали чоловіків з «радіоактивною» чорницею

Аня Мартинюк 03 серпня 2020, 07:34

Чоловіки хотіли продати дари природи.

Новину передає «Преса України».

У Державній прикордонній службі повідомили про затримання двох жителів села Березове, що Рівненщині. Вони незаконно прибули на територію зони відчуження. Там чоловіки збирали ягоди з метою продати.

Зловмисників виявили 1 серпня. Вони встигли зібрати близько 40 кг чорниці.

«Радіаційний фон території, в межах якої було виявлено ягідників, більш ніж в чотири рази перевищував допустиму норму. Індивідуальні дозиметри охоронців кордону доходили до позначки 1,21 µSv/h при нормі 0,30 µSv/h», – зазначили у прес-службі.

В результаті було складено протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». Також до компетентних органів направлено повідомлення про ознаки кримінального порушення за ст.267-1 ККУ «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки».