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Чоловіки хотіли продати дари природи.
Новину передає «Преса України».
У Державній прикордонній службі повідомили про затримання двох жителів села Березове, що Рівненщині. Вони незаконно прибули на територію зони відчуження. Там чоловіки збирали ягоди з метою продати.
Зловмисників виявили 1 серпня. Вони встигли зібрати близько 40 кг чорниці.
«Радіаційний фон території, в межах якої було виявлено ягідників, більш ніж в чотири рази перевищував допустиму норму. Індивідуальні дозиметри охоронців кордону доходили до позначки 1,21 µSv/h при нормі 0,30 µSv/h», – зазначили у прес-службі.
В результаті було складено протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». Також до компетентних органів направлено повідомлення про ознаки кримінального порушення за ст.267-1 ККУ «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки».
08:44: Корабель Ілона Маска Crew Dragon успішно повернувся на Землю
08:09: Замість бебі-боксів: Українським породіллям запропонують покупки в «Епіцентрі»
07:34: Українські прикордонники затримали чоловіків з «радіоактивною» чорницею
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