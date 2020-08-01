Синоптики розповіли, яким буде серпень в Україні

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 14:01

Синоптики обіцяють комфортне тепло в останній місяць літа.

Новину передає «Преса України».

За даними Укргідрометцентру, останній місяць літа в Україні триматиме температуру повітря в с в межах 19-24 градусів. Це трохи більше, порівняно з серпнем минулих років.

За словами синоптиків, зазвичай у серпні в Україні температура повітря становить 17-20 градусів. Тепліше на півдні та південному сході, 21-23 градуси.

Разом з тим місячна кількість опадів очікується 33-84 мм. Трохи більше в Карпатах, до 122 мм, що є нормою для України.