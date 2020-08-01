Мінекономрозвитку готується ліквідувати Держрезерв

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Про це розповів Ігор Петрашко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що Мінекономрозвитку готується до ліквідації Державного агентства резерву України. Відповідну заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
«Йдеться про запровадження нового інструменту, не Держрезерву – це застарілий радянський інструмент… Держрезервів у такому форматі вже немає у ЄС. Колись існували, коли країни тримали», - зазначив він.
Ігор Петрашко також додав, що держрезерви не існують уже десятки років, їх перевели на інший формат.
13:25: Якщо переможе Байден - Журналісти розповіли, хто буде куратором України
12:53: В Україні дозволили проводити футбольні матчі з глядачами
11:50: Коронавірус не відступає – В Україні побільшало хворих
10:43: Після п'ятимісячної перерви Балі відкрився для внутрішнього туризму
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