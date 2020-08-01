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Мінекономрозвитку готується ліквідувати Держрезерв

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 13:38
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Мінекономрозвитку готується ліквідувати Держрезерв

Про це розповів Ігор Петрашко.   

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що Мінекономрозвитку готується до ліквідації Державного агентства резерву України.  Відповідну заяву зробив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.   

«Йдеться про запровадження нового інструменту, не Держрезерву – це застарілий радянський інструмент… Держрезервів у такому форматі вже немає у ЄС. Колись існували, коли країни тримали», - зазначив він.

Ігор Петрашко також додав, що держрезерви не існують уже десятки років, їх перевели на інший формат.

 

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