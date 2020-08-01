Якщо переможе Байден - Журналісти розповіли, хто буде куратором України

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 13:25

З’явилося припущення, що за український та російський напрямок у США може відповідати Майк Карпентер.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Страна», команда радників потенціального президента СШа Джо Байдена розширилась до понад 2000 людей. Вони розділені на робочі групи, 20 з яких займаються питаннями від національної безпеки до контролю над озброєннями.

«Внутрішній список співголів цих груп виявився в розпорядженні Foreign Policy. Організація групи дає уявлення про те, як Байден буде прагнути формувати свою зовнішньополітичну порядку денного в разі перемоги», - відзначили у виданні.

Як зазначили журналісти, увагу до себе привертає колишній радник Байдена Майк Карпентер. Він раніше відповідав за російський і український напрямок. Тому журналісти припустили, що у разі перемоги Байдена на виборах він продовжить відповідати за ці напрямки. Журналісти нагадали, що Карпентер в 2016-2018 роках виступав на захист Артема Ситника та жартував з Юрія Луценка за відпочинок на Сейшелах.