В Україні дозволили проводити футбольні матчі з глядачами

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 12:53

Глядачам запропонують дотримуватися простих правил.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що в Україні почнуть проводити футбольні матчі, на які можна запросити й глядачів. Тим не менше, діятимуть певні вимоги щодо заповнення секторів.

За словами міністра Олег Немчінова, заповнення секторів для глядачів повинно бути не більше ніж на 25%. Глядачі повинні дотримуватися дистанції один від одного.

Також на стадіонах повинні бути дезінфікуючі засоби. При вході на стадіон у відвідувачів вимірюватимуть температуру.