Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Якщо переможе Байден - Журналісти розповіли, хто буде куратором України
  • Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
  • У Кабміні розповіли про курс долара до гривні на 3 роки

В Україні дозволили проводити футбольні матчі з глядачами

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 12:53
Версія для друку
В Україні дозволили проводити футбольні матчі з глядачами

Глядачам запропонують дотримуватися простих правил.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що в Україні почнуть проводити футбольні матчі, на які можна запросити й глядачів. Тим не менше, діятимуть певні вимоги щодо заповнення секторів.

За словами міністра Олег Немчінова, заповнення секторів для глядачів повинно бути не більше ніж на 25%. Глядачі повинні дотримуватися дистанції один від одного.

Також на стадіонах повинні бути дезінфікуючі засоби. При вході на стадіон у відвідувачів вимірюватимуть температуру.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції