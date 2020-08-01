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Глядачам запропонують дотримуватися простих правил.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що в Україні почнуть проводити футбольні матчі, на які можна запросити й глядачів. Тим не менше, діятимуть певні вимоги щодо заповнення секторів.
За словами міністра Олег Немчінова, заповнення секторів для глядачів повинно бути не більше ніж на 25%. Глядачі повинні дотримуватися дистанції один від одного.
Також на стадіонах повинні бути дезінфікуючі засоби. При вході на стадіон у відвідувачів вимірюватимуть температуру.
13:25: Якщо переможе Байден - Журналісти розповіли, хто буде куратором України
12:53: В Україні дозволили проводити футбольні матчі з глядачами
11:50: Коронавірус не відступає – В Україні побільшало хворих
10:43: Після п'ятимісячної перерви Балі відкрився для внутрішнього туризму
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