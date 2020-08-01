Хорватія продовжила обмеження на в'їзд для українців

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 12:25

Обмеження діятимуть до середини серпня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, посол України в Хорватії Василь Кирилич попередив українських мандрівників, що курортна Хорватія продовжила обмеження на в'їзд для іноземців. А саме до 15 серпня.

«До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в'їзду іноземців в країну. Українці і далі будуть в'їжджати в Хорватію на нинішніх умовах», - зазначив він.

Він нагадав, що українці в’їжджатимуть в країну за умови двотижневої самоізоляції чи здачі ПЛР-тесту на коронавірус.