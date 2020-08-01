Хорватія продовжила обмеження на в'їзд для українців

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Обмеження діятимуть до середини серпня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 серпня, посол України в Хорватії Василь Кирилич попередив українських мандрівників, що курортна Хорватія продовжила обмеження на в'їзд для іноземців. А саме до 15 серпня.
«До уваги громадян України! 31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в'їзду іноземців в країну. Українці і далі будуть в'їжджати в Хорватію на нинішніх умовах», - зазначив він.
Він нагадав, що українці в’їжджатимуть в країну за умови двотижневої самоізоляції чи здачі ПЛР-тесту на коронавірус.
11:50: Коронавірус не відступає – В Україні побільшало хворих
10:43: Після п'ятимісячної перерви Балі відкрився для внутрішнього туризму
08:17: Мер Луцька висловився з приводу внесення міста в «червону» коронавірусну зону
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