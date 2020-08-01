Коронавірус не відступає – В Україні побільшало хворих

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 11:50

В МОЗ відзвітували про 1172 нові випадки захворювання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні збільшилась кількість хворих на коронавірус на 1172 особи. Загальна кількість хворих становить 71 056 людей. З них 1709 пацієнтів померли.

Ситуація у Києві та областях наступна.

Вінницька область — 2766 випадків;

Волинська область — 3828 випадків;

Дніпропетровська область — 1413 випадків;

Донецька область — 889 випадків;

Житомирська область — 1896 випадків;

Закарпатська область — 5210 випадків;

Запорізька область — 800 випадків;

Івано-Франківська область — 4680 випадків;

Кіровоградська область — 704 випадки;

м. Київ — 8342 випадки;

Київська область — 3787 випадків;

Львівська область — 9671 випадок;

Луганська область — 127 випадків;

Миколаївська область — 602 випадки;

Одеська область — 3215 випадків;

Полтавська область — 446 випадків;

Рівненська область — 6111 випадків;

Сумська область — 509 випадків;

Тернопільська область — 3035 випадків;

Харківська область — 3786 випадків;

Херсонська область — 227 випадків;

Хмельницька область — 1163 випадки;

Чернівецька область — 5964 випадки;

Черкаська область — 942 випадки;

Чернігівська область — 843 випадки.

Найбільше нових випадків у Львівській області. Тут додалось 145 хворих.