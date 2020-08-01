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В МОЗ відзвітували про 1172 нові випадки захворювання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні збільшилась кількість хворих на коронавірус на 1172 особи. Загальна кількість хворих становить 71 056 людей. З них 1709 пацієнтів померли.
Ситуація у Києві та областях наступна.
Вінницька область — 2766 випадків;
Волинська область — 3828 випадків;
Дніпропетровська область — 1413 випадків;
Донецька область — 889 випадків;
Житомирська область — 1896 випадків;
Закарпатська область — 5210 випадків;
Запорізька область — 800 випадків;
Івано-Франківська область — 4680 випадків;
Кіровоградська область — 704 випадки;
м. Київ — 8342 випадки;
Київська область — 3787 випадків;
Львівська область — 9671 випадок;
Луганська область — 127 випадків;
Миколаївська область — 602 випадки;
Одеська область — 3215 випадків;
Полтавська область — 446 випадків;
Рівненська область — 6111 випадків;
Сумська область — 509 випадків;
Тернопільська область — 3035 випадків;
Харківська область — 3786 випадків;
Херсонська область — 227 випадків;
Хмельницька область — 1163 випадки;
Чернівецька область — 5964 випадки;
Черкаська область — 942 випадки;
Чернігівська область — 843 випадки.
Найбільше нових випадків у Львівській області. Тут додалось 145 хворих.
11:50: Коронавірус не відступає – В Україні побільшало хворих
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08:17: Мер Луцька висловився з приводу внесення міста в «червону» коронавірусну зону
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