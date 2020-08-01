Українців обнадіяли пенсією в 2600 грн

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Міністр соціальної політики повідомила, що наразі проходить планування коштів.
Новину передає «Преса України».
Український міністр соцполітики Марина Лазебна дала нове інтерв'ю виданню «Вголос». За її словами, у 2021 році мінімальна пенсія в Україні може значно зрости. За її словами, наразі відбувається планування коштів на соцпотреби на 2021 рік.
«Які додаткові потреби ми при цьому плануємо? Перше, у січні та липні 2021 року після запланованого підвищення мінімальної зарплати зросте і мінімальна пенсія для осіб старших за 65 років зі стажем 35-30 років, та становитиме 2400 грн та 2600 грн відповідно», - розповіла мінстр.
Вона додала, що працюватиме над тим, аби у березні відбулась планова індексація пенсій. Лазебна згадала й про пенсіонерів старше 75 років. Для них розроблятимуть програму підвищення пенсій.
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