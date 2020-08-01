Після п'ятимісячної перерви Балі відкрився для внутрішнього туризму

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 10:43

Стало відомо, коли на популярний екзотичний острів зможуть прибути іноземні туристи.

Новину передає «Преса України».

Міністр морської справи та інвестицій Лухут Пандджайтан, міністр туризму та креативної економіки Вішнутама та губернатор Балі Веан Костер дали добро відновленню туризму на острові. Однак, поки внутрішньому.

«Це історичний день, і рішення про повторне відкриття острова було прийнято не поспішно. Воно було прийняте після врахування кількості людей, які одужали від коронавірусу, рівня смертності, а також того факту, що острів має лише зелену та жовту «коронавірусну» зону», - відзначили місцеві ЗМІ.

Так, острів Балі відкрив свої двері для внутрішніх туристів з 31 липня. До слова, у 2018 році кількість внутрішніх туристів перевищила 9,7 мільйона осіб, або 61,6 відсотка від загальної кількості туристів. Нагадаємо, для міжнародних туристів Балі відкриє двері 11 вересня. Однак, у разі сприятливої епідеміологічної ситуації.