Трамп пообіцяв заборонити TikTok в США

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Популярна китайська компанія може припинити діяльність у США уже 1 серпня.
Новину передає «Преса України».
Президент США Дональд Трамп взяв участь у круглому столі щодо спалаху коронавірусу та підготовленості країни до штормів. Лідер США заявив, що він вживе заходів, як тільки заборонить в країні китайський відео-додаток TikTok.
За попередніми даними, TikTok буде заборонений уже сьогодні, 1 серпня. Відповідну заяву Трамп зробив журналістам ВВС, коли повертався з Флориди.
Нагадаємо, раніше американські законодавці висловили занепокоєння щодо діяльності TikTok, звинувачуючи її у розвідці на користь уряду Китаю. Тим часом компанія спростувала звинувачення в тому, що вона ділиться даними користувачів з урядом Китаю.
Варто зазначити, що заборона TikTok – це черговий крок Трампа, який посилює напругу у відносинах між США та Китаєм. Раніше американський президент зупинив торгові переговори між двома країнами.
10:43: Після п'ятимісячної перерви Балі відкрився для внутрішнього туризму
08:17: Мер Луцька висловився з приводу внесення міста в «червону» коронавірусну зону
07:41: У Києві встановили паркомісця зі зарядними станціями для електрокарів
07:07: Гроші замість бебі-боксу – Супрун не оцінила ідею Кабміну
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