Трамп пообіцяв заборонити TikTok в США

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 10:01

Популярна китайська компанія може припинити діяльність у США уже 1 серпня.

Новину передає «Преса України».

Президент США Дональд Трамп взяв участь у круглому столі щодо спалаху коронавірусу та підготовленості країни до штормів. Лідер США заявив, що він вживе заходів, як тільки заборонить в країні китайський відео-додаток TikTok.

За попередніми даними, TikTok буде заборонений уже сьогодні, 1 серпня. Відповідну заяву Трамп зробив журналістам ВВС, коли повертався з Флориди.

Нагадаємо, раніше американські законодавці висловили занепокоєння щодо діяльності TikTok, звинувачуючи її у розвідці на користь уряду Китаю. Тим часом компанія спростувала звинувачення в тому, що вона ділиться даними користувачів з урядом Китаю.

Варто зазначити, що заборона TikTok – це черговий крок Трампа, який посилює напругу у відносинах між США та Китаєм. Раніше американський президент зупинив торгові переговори між двома країнами.