В Apple дали офіційну заяву щодо виходу iPhone 12

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 09:26

Вчасно новинку не випустять на ринок.

Новину передає «Преса України».

Головний фінансовий директор Apple, Лука Маестрі, заявив інвесторам, що презентація та продаж iPhone 12 дійсно буде відкладена.

«Минулого року ми почали продавати нові iPhone в кінці вересня. Цього року ми очікуємо, що поставки будуть доступні на кілька тижнів пізніше», - відзначив він.

Тим часом аналітики вважають, що нові iPhone з'являться на ринку не раніше листопада, зважаючи на ситуацію з пандемією.

До слова, 31 липня акції Apple підскочили на 10% до 1,817 трлн доларів. В результаті американська компанія стала найдорожчою у світі.