Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
  • У Кабміні розповіли про курс долара до гривні на 3 роки
  • В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус

В Apple дали офіційну заяву щодо виходу iPhone 12

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 09:26
Версія для друку
В Apple дали офіційну заяву щодо виходу iPhone 12

Вчасно новинку не випустять на ринок.

Новину передає «Преса України».

Головний фінансовий директор Apple, Лука Маестрі, заявив інвесторам, що презентація та продаж iPhone 12 дійсно буде відкладена.

«Минулого року ми почали продавати нові iPhone в кінці вересня. Цього року ми очікуємо, що поставки будуть доступні на кілька тижнів пізніше», - відзначив він.

Тим часом аналітики вважають, що нові iPhone з'являться на ринку не раніше листопада, зважаючи на ситуацію з пандемією.

До слова, 31 липня акції Apple підскочили на 10%  до 1,817 трлн доларів. В результаті американська компанія стала найдорожчою у світі.

Читайте також:

  • Новий iPhone 12 матиме слабку батарею – ЗМІ
  • Apple затримує виробництво нових iPhone
  • iPhone 12 може стати водонепроникним

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції