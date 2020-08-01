В Apple дали офіційну заяву щодо виходу iPhone 12

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Вчасно новинку не випустять на ринок.
Новину передає «Преса України».
Головний фінансовий директор Apple, Лука Маестрі, заявив інвесторам, що презентація та продаж iPhone 12 дійсно буде відкладена.
«Минулого року ми почали продавати нові iPhone в кінці вересня. Цього року ми очікуємо, що поставки будуть доступні на кілька тижнів пізніше», - відзначив він.
Тим часом аналітики вважають, що нові iPhone з'являться на ринку не раніше листопада, зважаючи на ситуацію з пандемією.
До слова, 31 липня акції Apple підскочили на 10% до 1,817 трлн доларів. В результаті американська компанія стала найдорожчою у світі.
08:17: Мер Луцька висловився з приводу внесення міста в «червону» коронавірусну зону
07:41: У Києві встановили паркомісця зі зарядними станціями для електрокарів
07:07: Гроші замість бебі-боксу – Супрун не оцінила ідею Кабміну
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