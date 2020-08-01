У серпні українці матимуть 11 вихідних

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 08:56

Так, працюючі українці матимуть один додатковий вихідний.

Новину передає «Преса України».

У серпні українці працюватимуть 20 днів та 11 днів відпочиватимуть. До слова, у липні було 23 робочих днів та 8 вихідних. У серпні ж День Незалежності, який відзначають 24 серпня, припадає на понеділок.

Тобто українців чекає три дні вихідних з 22 по 24 серпня. Серед інших свят, які відзначають у серпні - День Державного прапора 23 серпня, три Спаса - 14, 19 і 29 серпня, Успіння Богородиці 28 серпня.

До слова, в останній місяць літа професійний день відзначають інкасатори, офтальмологи, будівельники, альпіністи, ветеринари, археологи, пасічники та шахтарі.