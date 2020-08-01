Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
  • У Кабміні розповіли про курс долара до гривні на 3 роки
  • В Україні знову більше тисячі нових хворих на коронавірус

У серпні українці матимуть 11 вихідних

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 08:56
Версія для друку
У серпні українці матимуть 11 вихідних

Так, працюючі українці матимуть один додатковий вихідний.

Новину передає «Преса України».

 У серпні українці працюватимуть 20 днів та 11 днів відпочиватимуть. До слова, у липні було 23 робочих днів та 8 вихідних. У серпні ж День Незалежності, який відзначають 24 серпня, припадає на понеділок. 

Тобто українців чекає три дні вихідних з 22 по 24 серпня. Серед інших свят, які відзначають у серпні - День Державного прапора 23 серпня, три Спаса - 14, 19 і 29 серпня, Успіння Богородиці 28 серпня.

До слова, в останній місяць літа професійний день відзначають інкасатори, офтальмологи, будівельники, альпіністи, ветеринари, археологи, пасічники та шахтарі.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції