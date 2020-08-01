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Ігор Поліщук заявив, що не виконуватиме «незрозумілі» рішення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що виконуючий обов'язки міського голови Луцька Ігор Поліщук обурився з приводу внесення міста в так звану «червону зону». Це означає, що в Луцьку повинні бути введені максимальні обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу.
За словами Поліщука, зупиняти транспорт він не збирається, так само як і дитячі садки, готелі, заклади громадського харчування та інше.
«Шановні жителі Луцька! Державною комісією ТЕБ та НС (орган з не зовсім зрозумілих правовим статусом) без будь-яких особливих причин віднесено наше місто Луцьк з 3 серпня в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Справжні мотиви такого рішення не зрозумілі, адже останнім час за статистикою за рівнем захворюваності COVID-19 в місті нічого не змінилося», - зазначив він у соцмережі.
Поліщук пояснив, що виконуючи «незрозумілі» рішення люди втратять роботу й припиняться надходження до міського бюджету. Нагадаємо, українські регіони поділили на чотири зони в залежності від показників захворюваності на коронавірус. Окрім Луцька в червону зону потрапили Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.
08:17: Мер Луцька висловився з приводу внесення міста в «червону» коронавірусну зону
07:41: У Києві встановили паркомісця зі зарядними станціями для електрокарів
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