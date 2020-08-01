Мер Луцька висловився з приводу внесення міста в «червону» коронавірусну зону

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 08:17

Ігор Поліщук заявив, що не виконуватиме «незрозумілі» рішення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 серпня, стало відомо, що виконуючий обов'язки міського голови Луцька Ігор Поліщук обурився з приводу внесення міста в так звану «червону зону». Це означає, що в Луцьку повинні бути введені максимальні обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу.

За словами Поліщука, зупиняти транспорт він не збирається, так само як і дитячі садки, готелі, заклади громадського харчування та інше.

«Шановні жителі Луцька! Державною комісією ТЕБ та НС (орган з не зовсім зрозумілих правовим статусом) без будь-яких особливих причин віднесено наше місто Луцьк з 3 серпня в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Справжні мотиви такого рішення не зрозумілі, адже останнім час за статистикою за рівнем захворюваності COVID-19 в місті нічого не змінилося», - зазначив він у соцмережі.

Поліщук пояснив, що виконуючи «незрозумілі» рішення люди втратять роботу й припиняться надходження до міського бюджету. Нагадаємо, українські регіони поділили на чотири зони в залежності від показників захворюваності на коронавірус. Окрім Луцька в червону зону потрапили Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.