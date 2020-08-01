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У Києві встановили паркомісця зі зарядними станціями для електрокарів

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 07:41
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У Києві встановили паркомісця зі зарядними станціями для електрокарів

Всього у столиці таких буде 20. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі КМДА розповіли, що у столиці тепер об лаштовані перші паркомісця зі зарядними станціями для електрокарів. Знайти незвичне місце для паркування можна під Нафтогазом на вулиці Богдана Хмельницького, 6.

До кінця 2020 року у Києві буде 20 електрозарядних станцій. Директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов зазначив, що такі станції спочатку облаштовуватимуться в центральній частині міста, а згодом й у всьому Києві.

В свою чергу керівник проекту WeEnergy НАК “Нафтогаз України” Сергій Овчаренко подякував міській владі Києва за ставлення до екологічної ситуації у столиці.

 

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