У Києві встановили паркомісця зі зарядними станціями для електрокарів

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Всього у столиці таких буде 20.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі КМДА розповіли, що у столиці тепер об лаштовані перші паркомісця зі зарядними станціями для електрокарів. Знайти незвичне місце для паркування можна під Нафтогазом на вулиці Богдана Хмельницького, 6.
До кінця 2020 року у Києві буде 20 електрозарядних станцій. Директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов зазначив, що такі станції спочатку облаштовуватимуться в центральній частині міста, а згодом й у всьому Києві.
В свою чергу керівник проекту WeEnergy НАК “Нафтогаз України” Сергій Овчаренко подякував міській владі Києва за ставлення до екологічної ситуації у столиці.
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