Гроші замість бебі-боксу – Супрун не оцінила ідею Кабміну

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 07:07

Уляна Супрун зауважила, що проект з видачі бебі-боксів породіллям був хорошим.

Новину передає «Преса України».

Американка Уляна Супрун, яка розпочала медреформу в Україні, розлютилась з приводу рішення Кабміну щодо бебі-боксів. Як відомо, їх замінять грошовою виплатою у розмірі 5 тисяч гривень.

«Тепер батьки отримуватимуть не зібраний пакунок необхідних на перший час речей для немовлят, а 5 тисяч гривень на банківській картці. Ці гроші можна буде витратити виключно на потреби дитини та породіллі у спеціально визначених магазинах. Все як у “старому доброму” совєцькому союзі», - зазначила вона.

За її словами, програма була цінною для батьків та ринку. Супрун додала, що алгоритм отримання п'яти тисяч гривень не простий.

«Тепер замість того, аби отримати готовий зібраний пакунок прямо у медзакладі, батькам доведеться виділяти додатковий час і ресурс на оформлення картки, а потім й купівлю необхідного», - зауважила вона.

За її словами, наразі залишається відкритим питання, яким буде перелік магазинів, де можна витратити виділені державою кошти.