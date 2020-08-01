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Бейонсе випустила свіжий кліп

Аня Мартинюк 01 серпня 2020, 06:30
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Бейонсе випустила свіжий кліп

На відміну від кліпу Лободи, він зібрав більше вподобань, ніж дизлайків.

Новину передає «Преса України».

Американська супервиконавиця Бейонсе представила новий кліп на пісню «Already». Трек записаний з Major Lazer та Shatta Wale. Він увійшов до альбому «The Lion King: The Gift». Як відомо, делюкс-версія альбому була представлена 31 липня.

Інтернет-спільноті сподобались і пісня і яскравий кліп до нього. Відео переглянули понад 3 мільйони разів. Також його вподобали понад 300 тисяч разів. Дизлайків відеоробота назбирала майже 7 тисяч.

Нагадаємо, 31 липня співачка Світлана Лобода теж випустила провокаційний кліп. Однак, він викликав в основному негативні емоції у шанувальників зірки. 

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