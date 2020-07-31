З Пашинського зняли електронний браслет

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 17:33

Суд у справі Пашинського пройде у вересні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що з колишнього депутата ВРУ Сергія Пашинського зняли електронний браслет. Як відомо, політик фігурує у справі про збройний напад на жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса. Нагадаємо, у 2016 році тоді ще нардеп Пашинський вистрілив у чоловіка.

Тим не менше, наразі адвокат Пашинського не уточнює, коли було прийняте рішення про браслет.

Нагадаємо, засідання у справі колишнього нардепа відбудеться 3 вересня.