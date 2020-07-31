З Пашинського зняли електронний браслет

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Суд у справі Пашинського пройде у вересні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 липня, стало відомо, що з колишнього депутата ВРУ Сергія Пашинського зняли електронний браслет. Як відомо, політик фігурує у справі про збройний напад на жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса. Нагадаємо, у 2016 році тоді ще нардеп Пашинський вистрілив у чоловіка.
Тим не менше, наразі адвокат Пашинського не уточнює, коли було прийняте рішення про браслет.
Нагадаємо, засідання у справі колишнього нардепа відбудеться 3 вересня.
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15:50: В аеропорту «Київ» мандрівники проходитимуть тестування на коронавірус
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