Сейшельські острови не пускатимуть до себе українців

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 17:17

Тим не менше, українці більше подорожують в Угорщину та Туреччину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив українських мандрівників, що один відомий курорт закрив двері перед ними. Мова йде про Сейшельські острови. Разом з тим приємна звістка надійшла з Болгарії.

«За цей тиждень змінилася політика на Сейшельських островах. Було ухвалене рішення про закриття країни для в’їзду українських туристів, але при цьому, позитивною є новина, що Болгарія буквально вчора ухвалила рішення, яким навпаки, продовжила на місяць спрощений порядок в’їзду для громадян України», - розповів Кулеба.

Підсумовуючи він додав, що наразі популярними напрямками серед туристів України є Угорщина, Туреччина і Росія.