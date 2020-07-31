Перед опалювальним сезоном українцям уріжуть субсидії

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 16:50

Андрій Рева попередив, що цієї осені українці можуть розраховувати на меншу допомогу від держави.

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що нова методика розрахунку доходів українців, представлена Кабміном, негативно вплине на добробут. За його прогнозом, розмір соцдопомоги багатодітним сім’ям зменшиться.

«Розмір субсидії вперше будуть враховувати як частину доходу сім’ї. Це призведе до того, що розмір допомоги буде істотно меншим. Припустімо, багатодітна сім’я подає документи на отримання державної допомоги як малозабезпечена. За новими правилами їм у доходи впишуть ще й субсидію, а загальний розмір допомоги на дітей зменшується», - розповів Рева.

Також, як зазначив Рева, люди будуть отримувати у 2020 році на 40 % меншу субсидію.