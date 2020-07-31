Серпень в Україні стартує з дощів

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Свіжий прогноз погоди представила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у перший день серпня. За її прогнозом, 1 серпня практично на всій території країни пройдуть грозові дощі.
«Хіба що у Центрі сонце все ж змагатиметься з опадами і часто перемагатиме, а у південній частині буде сонячно сухо та найтепліше», - відзначила вона.
Стовпчики термометра покажуть на Півдні +25+29 градусів, на Закарпатті до +28 градусів, на решті території +22+26 градусів. Діденко додала, що серпневе потепління прийде 4 числа.
15:50: В аеропорту «Київ» мандрівники проходитимуть тестування на коронавірус
14:37: Смерть від коронавірусу: На Івано-Франківщині сім’я отримала чималу компенсацію
14:15: "Кролики" сплясали "Барыню" на костях героев Небесной сотни
13:55: Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій
12:36: Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
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