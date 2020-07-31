Серпень в Україні стартує з дощів

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 16:25

Свіжий прогноз погоди представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у перший день серпня. За її прогнозом, 1 серпня практично на всій території країни пройдуть грозові дощі.

«Хіба що у Центрі сонце все ж змагатиметься з опадами і часто перемагатиме, а у південній частині буде сонячно сухо та найтепліше», - відзначила вона.

Стовпчики термометра покажуть на Півдні +25+29 градусів, на Закарпатті до +28 градусів, на решті території +22+26 градусів. Діденко додала, що серпневе потепління прийде 4 числа.