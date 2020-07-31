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В аеропорту «Київ» мандрівники проходитимуть тестування на коронавірус

Аня Мартинюк 31 липня 2020, 15:50
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В аеропорту «Київ» мандрівники проходитимуть тестування на коронавірус

Така послуга буде доступною не для всіх. 

Новину передає «Преса України».

Мандрівники, які прибувають у столичний аеропорт «Київ імені Сікорського», проходитимуть ПЛР-тестування. Мова йде про пасажирів, які повертаються на батьківщину з «червоної зони». Тобто з країни з високим рівнем поширення коронавірусу. Лікар Катерина Лінчевська розповіла, що результати будуть швидкими.

«Результати тесту будуть готові через добу, іноді трохи раніше. Всі рейси обслуговуються, деякі туристичні фірми пропонують своїм клієнтам після повернення», - відзначила вона.

До слова, мандрівники, які прибувають з країн «зеленого списку», не зможуть пройти тест за власним бажанням.

 

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