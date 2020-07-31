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Така послуга буде доступною не для всіх.
Новину передає «Преса України».
Мандрівники, які прибувають у столичний аеропорт «Київ імені Сікорського», проходитимуть ПЛР-тестування. Мова йде про пасажирів, які повертаються на батьківщину з «червоної зони». Тобто з країни з високим рівнем поширення коронавірусу. Лікар Катерина Лінчевська розповіла, що результати будуть швидкими.
«Результати тесту будуть готові через добу, іноді трохи раніше. Всі рейси обслуговуються, деякі туристичні фірми пропонують своїм клієнтам після повернення», - відзначила вона.
До слова, мандрівники, які прибувають з країн «зеленого списку», не зможуть пройти тест за власним бажанням.
15:50: В аеропорту «Київ» мандрівники проходитимуть тестування на коронавірус
14:37: Смерть від коронавірусу: На Івано-Франківщині сім’я отримала чималу компенсацію
14:15: "Кролики" сплясали "Барыню" на костях героев Небесной сотни
13:55: Зеленський хоче зробити державними релігійні свята різних конфесій
12:36: Кабмін дозволив університетам самим обирати дату нового навчального року
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